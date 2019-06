FCN verpflichtet Schlussmann Gasper Bozic

Der 22 -​jährige in Ljubljana geborene Slowene Gasper Bozic wechselt zum Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd.

Er wohnt derzeit bei seiner Oma in Stuttgart und absolviert von dort aus ein Fernstudium. Der Torhüter mit Gardemaß (Meter) kommt von NK Radomlje aus der zweiten slowenischen Liga. In der Jugend spielte Gasper für NK Olimpija Ljubljana. Nach Reutlingen wechselte er in der Winterpause der abgelaufenen Saison als Back-​Up für Milan Jurkovic. „Wir mussten auf dieser Position nachbessern, da unsere Torhüter Malte Quiceno (SV Ebersbach) und Philipp Röhrle (TSG Hofherrnweiler) uns am Ende der Saison verlassen haben“, so der Sportliche Leiter des, Stephan Fichter.

