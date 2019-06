Höchster Holzturm Deutschlands in Heubach?

Fotos: Graf Ingenieure

Die Stadt Heubach möchte einen ehemaligen Richtfunkmast auf dem Utzenberg zu einem 61 , 5 Meter hohen Aussichtsturm aus Holz umbauen. Daneben soll es ein Besucherforum und ein Zukunftsmuseum geben.

Donnerstag, 06. Juni 2019

Manfred Laduch

Die Pläne sind am Dienstag im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung vorgestellt worden. Demnach soll der Turm der höchste Holzturm Deutschlands werden. Den Richtfunkmast will man in das neue Turmtragwerk einbinden und zu einem Multifunktionsturm ausbauen. Mehr über die Vorstellung und Beratung der Pläne ist in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

