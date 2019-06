Oper im Stadtgarten: Eine unglaubliche Krawatte

Ganz am Schluss, und damit auch zum Abschluss der Musiktheater-​Saison, deutet sich in Donizettis „Liebestrank“ eine Orgie an, weil alle an die Wirkung des Stoffs glauben. Sogar der betrügerische Quacksalber selbst.

Nur das Paar, das schließlich zueinander findet, hat erkannt, dass ein Wundermittel nicht nötig ist, dass seine Liebe auch so stark genug ist. Das Pforzheimer Theater konnte wieder einmal im Stadtgarten mit seinen Stärken punkten– einem ausgezeichneten Orchester, sehr guten Solisten und einem kleinen, aber strahlkräftigen Chor.





Wem die Krawatte gehört, lesen Sie in der Besprechung in der Rems-​Zeitung vom 7 . Juni.











