Relegation: Heubach ohne Chance gegen Dorfmerkingens Reserve

Vor dieser Partie schien die Favoritenrolle nicht geklärt zu sein. In der Partie in dieser ersten Relegationsrunde zur Bezirksliga sind die Sportfreunde Dorfmerkingen II doch mindestens eine Klasse besser gewesen als der TSV Heubach und haben sich folglich verdient mit 3 : 1 ( 2 : 0 ) durchgesetzt.

Den ausführlichen Bericht sowie weitere Stimmen zu dieser Partie lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung. Dazu ist ein Video auf unserer Facebook-​Präsenz einzusehen.



„In der zweiten Halbzeit hatten wir uns noch einmal etwas vorgenommen, aber dann bekommen wir schnell das dritte Gegentor, da wurde es natürlich schwierig. Uns hat heute einfach die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt“, resümierte TSV-​Trainer Heiko Diehl.Fast eine Viertelstunde passierte in dieser Partie nichts. Dann aber kamen die Härtsfelder das erste Mal gefährlich auf. Eine Flanke von Johannes Scherer konnte Calvin Klause soeben noch entschärfen (.). Nach vorne brachte Heubach kaum etwas zustande. Der erste Treffer aber resultierte aus einer verunglückten Parade von TSV-​Schlussmann Salih Gürdal, der den wuchtigen Schuss von Matthias Rösch nach vorne abklatschen ließ. Lucas Kalweit hatte den Braten gerochen und staubte zumab (.). Ein Freistoß des TSV durch Uwe Sonnleitner war in der Folge sichere Beute für Dorfmerkingens Schlussmann Dominic Hogen (.). Kurz darauf stellte sich Manuel Kreuzer im Zweikampf gegen Kalweit recht ungeschickt an. Mit dem folgenden Freistoß am Rande des Sechzehners bediente Philipp Schiele mit einem klugen Flachpass Kalweit, der auferhöhte (.).

