Sozial und ökologisch verträglich: Baukonzept für die „Fehrle-​Gärten"

Entwurf: LBG

Erschwingliche Mietwohnungen in einer ökologisch verträglichen Bauweise und mit Rücksicht auf die Nachbarschaft – so könnte man den Entwurf für die Bebauung auf dem Areal, wo früher die Gärtnerei Fehrle war, beschreiben. Unter dieser Prämisse sind die Eigentümer bereit, ihre Fläche zu verkaufen. Ein Bauträger möchte es so umsetzen – und braucht deshalb einen passenden Bebauungsplan.

Dr. Joachim Bläse sprach von einem wichtigen Impuls für die Innenentwicklung; fast alle Fraktionen signalisierten ihre Zustimmung. Grüne, Linke und Freie Wähler Frauen zeigten sich sogar wortwörtlich begeistert. Lediglich namens der CDU wurde moniert, dass man sich dort eigentlich keine so hohen Gebäude, sondern eher eine Architektur in kleineren Formaten gewünscht hätte.





Wie das Konzept konkret aussieht, wird am 6 . Juni in der Rems-​Zeitung ausführlich beschrieben. Außerdem hat die RZ das Projekt kommentiert:





Beides geht nicht

THEMA: Konzept für die Bebauung des Fehrle-​Areals in der Weststadt

Von Gerold Bauer

Wohnraum ist in der Kernstadt genauso knapp wie Flächen, auf denen Wohnhäuser gebaut werden können. Dass in der Weststadt mit dem Fehrle-​Areal nun ein wirklich großes Grundstück als Bauland auf den Markt kommt, ist also höchst willkommen – dies ist im Gmünder Gemeinderat absolut unstrittig. Dass sich mancher auf dieser Fläche kleine Einfamilienhäuser gewünscht hätte, ist angesichts der Bebauung in der Nachbarschaft durchaus verständlich. Dies hätte allerdings zwei gravierende Nachteile: Auf diese Weise lässt sich deutlich weniger Wohnraum schaffen als in Form einer verdichteten, sprich mehrstöckigen Bebauung. Und man muss sich nur mal anschauen, was heute in Gmünd ein Einfamilienhäuschen inklusive Bauplatz in Stadtnähe kostet. Familien mit einen bescheidenen Einkommen hätten bei einem klassischen Neubaugebiet nicht die Spur einer Chance, dort ein Häusle zu erwerben. Dass in den Fehrle-​Gärten stattdessen erschwingliche Mietwohnungen entstehen sollen, ein Teil sogar als Sozialwohnungen, hat eben seinen Preis in Form der Architektur. Damit die Kalkulation für den Bauträger aufgehen kann, müssen die erworbenen Quadratmeter effektiv bebaut werden. Soll heißen, die Gebäude müssen dann höher als ein Einfamilienhaus werden. Beides auf einmal kann man eben nicht haben.





„Die Öffentlichkeit wird frühzeitig informiert!“, unterstrich Erster BürgermeisterJoachim Bläse im Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderats und verwies auf eine Veranstaltung am. Juni umUhr im Stadtteilzentrum bei der Stauferschule. Josef Vogel als kaufmännischer Leiter sowie Architektin Antje Durach als Prokuristin stellten sowohl die Ausrichtung der Landesbaugenossenschaft als auch das Konzept für die „Fehrle-​Gärten“ vor. Auf dem Grundstück in der Weststadt habe man ausschließlich Mietwohnungen, zirkaan der Zahl, vorgesehen. Etwabisdavon sollen öffentlich geförderte Sozialwohnungen sein.

