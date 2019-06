AGV 1919 : Ein Jahrgang, der es nicht leicht hatte

Die Geschichte der Gmünder Altersgenossenvereine, die nun sogar in das UNESCO –Weltkulturerbe eingeht, besteht nicht nur aus Partylaune beim Aloisle-​Fest und aus feuchtfröhlichen Festumzügen. Fast zu Tränen rührte uns eine Sammlung von Dokumenten von einem der ersten 40 er-​Feste nach dem Zweiten Weltkrieg, die uns Malermeister Eugen Stegmaier aus dem Nachlass seines Vaters anvertraute.

Sein gleichnamiger Vater war stellvertretender Vorsitzender des AGV 1919 , der jetzt in diesem ganz besonderen Gmünder Altersgenossen-​Jahr (Aufnahme in die Liste des immateriellen UNESCO –Weltkulturerbes) sein 100 er-​Fest feiern könnte. Eugen Stegmaier junior hält einen wahren Schatz an Fotos und anderen Vereinsdokumenten in Ehren. Diese können von Geist und Wesen der Altersgenossenvereine in der Nachkriegszeit erzählen. Es war eine Zeit der Bescheidenheit, der Trauer, auch der Dankbarkeit und der Besinnung auf das glückliche Familienleben nach der furchtbaren, menschgemachten Katastrophe des Zweiten Weltkriegs.







