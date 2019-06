Bei Diebstahl inflagranti erwischt

Während einer routinemäßigen Streife beobachteten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Freitagmorgen gegen 2 . 20 Uhr, wie ein junger Mann sich vom Fahrradstellplatz am Gmünder Marktplatz ein unverschlossenes Mountainbike griff und dieses offensichtlich wegschieben wollte.

Beim Erkennen der Polizisten lehnte er das Rad an ein anderes Fahrrad an und wollte davongehen. Während der nun folgenden Kontrolle gab er-​Jährige zunächst falsche Personalien an, womit er die Beamten jedoch nicht in die Irre führen konnte. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

