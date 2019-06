Gmünder Tim Grupp wechselt zum VfR Aalen

Der VfR Aalen kann seine nächste Neuverpflichtung für die kommende Saison vermelden. Mittelfeldspieler Tim Grupp hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Der-​jährige spielte die vergangene Saison für denAstoria Walldorf in der Regionalliga Südwest. Der in Schwäbisch Gmünd geborene Mittelfeldspieler, absolvierte in der vergangenen SaisonSpiele in der Regionalliga.„Mit Tim Grupp konnten wir einen Spieler verpflichten, der mit seinem Kampfgeist und seinem leidenschaftlichen Spiel hervorragend zumAalen passt. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Führungsqualitäten ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden kann“, sagt- Trainer Roland Seitz den Neuzugang.

