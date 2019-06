Großes Spielfest in den Heubacher Rodelwiesen

Fotos: Eduard Kessler

Zum 24 . Mal lud der Stadtjugendring Heubach mit der Wohngemeinschaft Bischof-​Sproll-​Haus zum Spielplatzfest in den Rodelwiesen. Alle Altersgruppen von Klein bis Groß kamen auf ihre Kosten beim Spielen, Erholen und gutem Vesper mit – bei der Hitze – ausreichenden Getränken.

Freitag, 07. Juni 2019

Manfred Laduch

Auch der Heilige Petrus meinte es mit den Veranstalter und besonders mit den eingeladenen Kindern sehr gut und bescherte zu diesem Fest in den Rodelwiesen ein traumhaftes sonniges Wetter. Die Organisatoren, der Stadtjugendring und Jugendbüro gemeinsam mit der Wohngemeinschaft Bischof-​Sproll-​Haus von der Stiftung Haus Lindenhof, hatten Kinder zusammen mit ihren Eltern und Großeltern aus nah und fern zum Mitmachen eingeladen. Was dabei alles geboten wurde, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

