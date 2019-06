Jugendgemeinderat für Gmünder Klimanotstand

In einigen Städten in Deutschland wurde der Klimanotstand bereits ausgerufen. Geht es nach der Fraktion der Linken im Gemeinderat, dann soll auch die Stadt Gmünd den Klimanotstand ausrufen (die RZ berichtete). Einen entsprechenden Antrag wollte auch der Jugendgemeinderat formulieren, die Linksfraktion kam ihnen zuvor. In einer eigens einberufenen Sitzung des Jugendgemeinderates stand das Thema Klimanotstand im Mittelpunkt und damit verbunden die Frage, ob sich der Jugendgemeinderat dem Antrag der Linken anschließt oder nicht.

Jugendgemeinderat Linus Nolte befürwortete den Antrag und erklärte eingangs, dass ein Klimanotstand auch in Gmünd ein wichtiger Beitrag zum Weltklima sei. Dieses sei ins Wanken geraten, man müsse handeln.Zur Sitzung gekommen am Freitag war auch Oberbürgermeister Richard Arnold, der sich erfreut zeigte, dass im Gremium des Jugendgemeinderates über den Klimaschutz gesprochen wird. Warum er aber dagegen ist, dass in der Stadt der Klimanotstand ausgesprochen wird und wie er dies begründet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

