Stauferlöwen, Lichtschwerter und die Kolping-​Päpstin

Die „Stauferlöwen“ überwinden Raum und Zeit – genau wie jene Krieger in der legendären Kino-​Serie „Star Wars“. Als Teil des Staufersaga-​Vereins sind sie im Kampf mit mittelalterlichen Blankwaffen genauso versiert wie als „Krieger des Lichts“ mit futuristisch leuchtenden Klingen in unterschiedlichen Farben. Auch im Kolping-​Musical „Die Päpstin“ sorgen sie für Action.

Freitag, 07. Juni 2019

Gerold Bauer

Bei Michael Schaumann ist der Name Programm: Eine gute Show abzuliefern und das Publikum auf hohem Niveau perfekt zu unterhalten ist dem routinierten Regisseur des Gmünder Kolping-​Musiktheaters ein sehr großes Anliegen. Mark Wamsler, der in der zweiten Auflage der Staufersaga für die Choreographie der Kampfszenen verantwortlich zeichnete, tickt in dieser Hinsicht exakt gleich – und so ist es eigentlich kein Wunder, dass die beiden Männer bei der Inszenierung des Musicals „Die Päpstin“ gemeinsame Sache machen.





Wie es bei der temperamentvollen Truppe zugeht und was sie motiviert, wird in der Rems-​Zeitung am 8 . Juni in der Samstagsreportage beschrieben!



