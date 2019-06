Footvolley: Franzosen freuen sich auf Playa de Gamundia

Die Crème de la Crème kommt nach Schwäbisch Gmünd auf den Marktplatz. Direkt nach dem Gmünder Stadtfest wird aufgebaut, so dass sich die Footvolley-​Fans und die Zuschauer, die zu Footvolley-​Fans werden wollen, bei freiem Eintritt vom 14 . bis 16 . Juni von den besten europäischen Spielerinnen und Spielern begeistern lassen können.

Das Team aus Frankreich möchte in den Qualifaktionsturnieren für die EM das beste Ergebnis herausholen. Auch in Schwäbisch Gmünd soll ein Platz unter den Top Drei herausspringen, um bei der EM in Zürich den Titel gewinnen zu können. „Wir arbeiten hart, um ganz oben dabei zu sein“, so Ottaviani. (Text: Jörg Hinderberger)





Akrobatik, Eleganz, Fitness, Lifestyle, Strand und tolle Musik machen den Sparkassen Footvolley Cup als Teil der European Footvolley League aus. Ein Favorit für das Turnier in Gmünd und den EM-​Titel, den es in Zürich dann zu gewinnen gibt, sind die Franzosen mit ihrem Star Antoine Ottaviani.Das erste Turnier der EFVL fand vor kurzem in Graz statt. Die Österreicher machten den Startschuss der Qualifikationsturniere für die Europameisterschaft im August in Zürich. Im Finale von Graz standen erneut die Franzosen, die auch in Gmünd zu den Top-​Favoriten zählen. Gegen Spanien gab es eine knappe Niederlage, doch der französische Star, dessen Spezialität das Kopfballspiel und das Lesen des Gegners ist, nämlich Antoine Ottaviani, war dennoch zufrieden: „Die Organisation in Graz für das erste EFVL-​Turnier war großartig. Der neue Turniermodus ist super, denn nun hat man in den Gruppen schon Gegner auf Augenhöhe, also im Prinzip schon Halbfinals oder Finals in der Gruppenphase. Es könnten immer drei Finals in der Gruppenphase sein. Dieser Modus ist sehr interessant für die Spieler und natürlich die Fans.“Bestes Ergebnis herausholen

