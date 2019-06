Fußball: Lorch bleibt in der Bezirksliga

Milan versuchte mit hohen Bällen die Lorcher (in Blau) Abwehr zu knacken. Foto: has

Die Situation im Abstiegskampf der Fußball-​Bezirksliga vor dem letzten Spieltag war klar: Lorch musste bei Milan Heidenheim wenigstens einen Punkt holen, um als Minimalziel das Relegationsspiel zu erreichen. Milan musste auf Sieg spielen, ansonsten steht man als dritter Absteiger fest. Und Lorch konnte mit einem Sieg sogar noch Gerstetten oder Wört überholen. Lorch gewann mit 1 : 0 , Wört verlor mit 2 : 7 gegen Neuler und Gerstetten rettete sich mit einem Sieg gegen Unterkochen.

Die Lorcher behielten auf dem Kunstrasenplatz in Mergelstetten über 90 Minuten lang die Ruhe. So gab es auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit kaum Torchancen. Die beste aber hatte Milan Heidenheim bei einem Kopfball. Nach der Pause ging keines von beiden Teams auf Risiko, aber die Remstäler waren im Angriff gefährlicher als Milan. Als dann nach rund 70 Minuten das 1 : 0 für die Lorcher gefallen war, musste Milan noch offensiver spielen und die Gäste hätten in der 87 . Minute alles klarmachen können, doch Lucca Serra schaffte das Kunststück, aus fünf Metern übers völlig leere Tor zu schießen.

So musste man noch eine Weile zittern und dann nochmals längere Zeit warten, bis die Ergebnisse aus Gerstetten und Wört da waren. Gerstetten siegt und ist gerettet, Wört verliert und spielt Relagation und die Lorcher sind auf Rang zwölf vorgerückt und ebenfalls gerettet. Glückwunsch!

