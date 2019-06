Gmünder 40 -​er Fest

Wie schon vor über 100 Jahren startete auch in diesem Jahr die Reihe der traditionsreichen und beliebten Jahrgangsfeste am Samstag mit dem Fest der Vierziger.

Samstag, 08. Juni 2019

Festbeginn war jedoch schon am vergangenen Donnerstag, an dem der Begrüßungsabend mit Abendessen, Verteilen der Festplaketten und einem gemütlichen Beisammensein im Ristorante Columbia stattfand. Am Samstag frühmorgens wurden die Altersgenossen dann mit einem Böllerschuss aus den Betten geholt. Schnell in die festliche Garderobe geschlüpft, die Herren mit Frack und Zylinder und die Damen in individueller Eleganz, und schon ging es zum Sektempfang auf den Sebaldplatz, organisiert vom. Pünktlich umUhr setzte sich der Festumzug durch die historische Innenstadt in Richtung Marktplatz in Bewegung, vorneweg das Festfahrzeug des CV Grabbenhausen, von dem auch die Grabbenladies dem Umzug begleiteten. Danach sorgte derGroßdeinbach mit dem Dirigenten Dietmar Schniepp für den guten Ton, gefolgt vom Gamundia-​Express, der die Kinder der Altersgenossen transportierte. Wer sonst noch im Umzug mitlief und was Dekanin Richter predigte, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

