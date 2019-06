Nach 4 : 0 -Erfolg: Normannia Gmünds Frauen sind Meister

Am Ende ist es ein lange Zeit auf Augenhöhe geführter Zweikampf gewesen, den sich die Fußballerinnen des 1 . FC Normannia Gmünd und der SGM TSV Albeck/​SV Ballendorf in der Regionenliga geliefert haben. Mit einem Punkt Vorsprung sind die Frauen von Björn Jacoby in die letzte Partie bei den TSF Ludwigsfeld angetreten – mit einer gehörigen Portion Respekt, denn die Ludwigsfelder hatten die Normanninnen im Hinspiel noch besiegt.

Diesmal aber ließen die Gmünderinnen nichts anbrennen und siegten mit 4 : 0 ( 2 : 0 ) und sicherten sich damit auch die Meisterschaft. „Wir haben gewusst, dass wir gewinnen müssen, da Albeck beim Schlusslicht angetreten ist. Dass es am Ende ein relativ lockeres 4 : 0 werden würde, hätte ich niemals gedacht, denn wir sind schon mit einer gewissen Aufgeregtheit ind die Partie gegangen“, so Jacoby nach dem Spiel. Die Tore erzielten Daniela Klenk und Nicole Kottmann zu einer beruhigenden 2 : 0 -Pausenführung, noch einmal Klenk und Eva Koblischke machten den 4 : 0 -Erfolg fix. Jacoby wird übrigens auch in der kommenden Saison Trainer beim FCN sein. Torjägerin und Routinier Daniela Klenk wird ebenfalls in der Landesliga die Schuhe schnüren.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



