Wochenende: 1969 — ein magisches Jahr

Was bringt uns das Pfingstwochende: Zunächst einmal einen weiteren arbeitsfreien Tag, wahrscheinlich an den meisten Orten ein herrliches Pfingstwochenende und schließlich — wie jeden Samstag — eine lesenswerte Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung. Das Titelthema: 1969 — ein magisches Jahr.

Samstag, 08. Juni 2019

Heinz Strohmaier

50

1969

Eine andere Geschichte ist die „Rückkehr des Kleinbildfilms“. Waren das noch Zeiten, als nach 36 Aufnahmen der Film in der Kamera gewechselt und zum Entwickeln in ein Labor geschickt werden musste. Auch wenn heute keine entsprechenden Kameras mehr gebaut werden, der Film lebt weiter. Jenseits der rund 15 Mega­pixel hat die klassische Fotografie keine Chance mehr. Das hält Enthusiasten und Nostalgiker aber nicht ab, weiter auf Film zu fotografieren. Filmmaterial ist von Markenherstellern problemlos zu bekommen – hauptsächlich im jahrzehntelang dominierenden Kleinbildformat.



Auf einer unserer acht Reiseseiten stellen wir den „Traum vom Job an Bord“ vor. Crewmitglieder von Kreuzfahrtschiffen sehen zwar die weite Welt, müssen dafür aber hart arbeiten und haben kaum Privatsphäre. Dennoch drängt es vor allem Menschen von den Philippinen auf See. Welche Träume und Probleme haben sie?



Also ran an die Rems-​Zeitung, ran die Wochenende-​Beilage. Viel Lesevergnügen.



VorJahren landeten Amerikaner auf dem Mond, erfanden das Internet und feierten in Woodstock. Wie hat uns das verändert? Heute reden viele vom Niedergang Amerikas – höchste Zeit, um an eine Sternstunde des Landes zu erinnern: an

