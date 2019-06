100 Jahre Schützenverein Metlangen-​Reitprechts

Vier Tage — ein Fest! Unter diesem Motto findet seit Freitag bis Pfingstmontag das 100 -​jährige Jubiläum des Schützenvereines Metlangen-​Reitprechts statt. Am Sonntag gab es einen Festumzug mit anschließenden Grußworten und Ehrungen im Festzelt.

Unter den Ehrengästen waren die entsprechenden Verantwortlichen aus dem Schützenverband und –bezirk, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher. Am Festzug wirkten mehr Teilnehmer mit als der Ortsteil Einwohner hat. Zwei Jahre lang hatte der Verein die Vorbereitungen zu diesem Fest getroffen und sich bei weitem selbst übertroffen. Schon zum Auftakt am Freitagabend war das Zelt bei der Mallorca-​Party ausverkauft, am Montagabend gibt es zum Abschluss gegenUhr noch ein großes Feuerwerk. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

