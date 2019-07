1 . FC Heidenheim bestreitet erstes Heimspiel gegen den VfB Stuttgart

Foto: Lämmerhirt

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag den Spielplan zur 2 . Bundesliga für die Spielzeit 2019 /​ 20 veröffentlicht.

Montag, 01. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Zum Saisonauftakt gastiert derHeidenheim beimOsnabrück, am zweiten Spieltag kommt es in der Voith-​Arena zum Nachbarschaftsduell gegen denStuttgart.Am ersten Spieltag der neuen Saison tritt derHeidenheim auswärts beim AufsteigerOsnabrück an. Die Partie an der Bremer Brücke findet zwischen dem. und. Juli statt. Eine Woche später empfängt der FCH dann beim ersten Heimspiel der neuen Saison denStuttgart zum Nachbarschaftsduell in der Voith-​Arena. Die Begegnung wird zwischen dem. und. August ausgetragen. Die zeitgenauen Terminierungen der ersten beiden Spieltage erfolgen in der kommenden Woche durch die DFL.

