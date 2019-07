Erster Arbeitstag des neuen Museumsleiters Dr. Max Tillmann

Eines will Dr. Max Tillmann, der neue Gmünder Museumsleiter, keineswegs: Eine Museumsarbeit, die „zu gefällig und zu glatt“ ist. Tillmann will begeistern und bringt die Grundlage dafür mit: Leidenschaft und Optimismus.

Montag, 01. Juli 2019

Nicole Beuther

Vor fast acht Monaten wurde im Gmünder Gemeinderat die Entscheidung gefällt, dass Dr. Max Tillmann neuer Leiter im Museum und der Galerie im Prediger sowie im Silberwarenmuseum Ott-​Pausersche Fabrik wird. Seitdem hatte er sich von München immer wieder auf den Weg nach Schwäbisch Gmünd gemacht, um die Stadt und vor allem das kulturelle Leben hier kennenzulernen. Am Montag nun hatte er seinen ersten Arbeitstag und wurde am Mittag in feierlichem Rahmen begrüßt.







Von seinen ersten Eindrücken und Ideen berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.



