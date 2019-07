In Wasseralfingen: Mehrere Personen durch Schläge verletzt

Ein 17 -​Jähriger wurde am Sonntagmorgen gegen 1 . 30 Uhr im Bereich der Unterführung in der Kolpingstraße in Aalen-​Wasseralfingen von einer etwa fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender grundlos angegriffen und geschlagen.

Montag, 01. Juli 2019

Heinz Strohmaier

Der Geschädigte erlitt hierdurch schwere Gesichtsverletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 2 . 45 Uhr wurden im Bereich derselben Örtlichkeit zwei 19 – und 52 -​Jährige von vermutlich derselben Gruppe attackiert und ebenfalls teils schwer im Gesicht verletzt. Auch sie mussten ärztlich behandelt werden.

Ein dritter Fall ereignete sich zwischen 2 Uhr und 2 . 30 Uhr im Bereich der Stephanuskirche. Dort geriet ein 20 -​Jähriger mit einer Gruppe zunächst verbal in Streit und wurde im Verlauf ebenfalls geschlagen und verletzt.

Der Polizeiposten Wasseralfingen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361 /​ 97960 um Hinweise auf die Gruppen, bei denen es sich der vagen Beschreibung nach zumindest teils um Personen ausländischer Herkunft gehandelt haben soll.

