Mutlangen: Sehr gelungenes Dorffest

Fotos: Eduard Kessler (4), Gemeindeverwaltung

„Das war ein grandioses Festwochenende“, freute sich Mutlangens Bürgermeisterin Stephanie Eßwein. Trotz der Hitze kamen enorm viele Besucher zum Dorffest. Sie konnten sich an einem sehr abwechslungsreichen Programm erfreuen.

Montag, 01. Juli 2019

Manfred Laduch

Schon der Auftakt verlief für die Bürgermeisterin nach Maß: Nur drei Schläge benötigte sie zum Anzapfen des ersten Fasses, während der Musikverein für den passenden Rahmen sorgte. Und die Sorgen, die sich Eßwein wegen des Wetters machte, lösten sich ebenfalls sehr schnell auf: Die hohen Temperaturen hielten die Fans des Mutlanger Dorffestes keineswegs vom Besuch des Geländes am Schulzentrum ab. Was an den beiden Tagen alles geboten war, und worüber sich die Bürgermeisterin besonders freute, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

