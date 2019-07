100 Kilometer lange Mountainbike-​Strecke auf dem Albuch geplant

Das Bergrennen „Bike the Rock“ kennt man inzwischen bundesweit. Der Beweis, dass die Ostalb alles hat, was sich Mountainbiker wünschen, ist also erbracht. Die Touristikgemeinschaft „Sagenhafter Albuch“ möchte nun eine Mountainbike-​Route anbieten, die Heubach, Bartholomä, Essingen, Königsbronn und Steinheim verbindet.

Mittwoch, 10. Juli 2019

Wer den „Geländeritt“ auf zwei Rädern liebt, wird sich auf den sanften Hügeln der Albhochfläche und den Steilstrecken am Albtrauf wohl fühlen.







Warum das so ist und bis wann mit einer Realisierung der Planung zu rechnen ist, steht am 10 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Radfahren liegt im Trend. Zum einen als umweltfreundliches Verkehrsmittel beim Einkaufen oder für Berufspendler. Zum andern steigen immer mehr Menschen in ihrer Freizeit gerne aufs Rad. Manchen reicht es, wenn sie dabei gemütlich eine kurze Runde drehen, andere legen mit Unterstützung durch einen Elektroantrieb an Wochenenden oder im Urlaub weite Strecken mit dem Fahrrad zurück. Und dann gibt es eine Gruppe, die das Rad als Sportgerät betrachtet, um entweder auf schmalen Reifen Kilometer um Kilometer im flotten Tempo abzuspulen oder sich auf breiten Stollenreifen durchs Dickicht zu kämpfen und unwegsames Gelände zu meistern.

