Weil ein 70 -​jähriger Bagger-​Lenker am Dienstag gegen 16 Uhr in Waldstetten auf der Straße Am Rackerzeil an der Einmündung zur Brunnengasse vom Bremspedal rutschte, rollte der Bagger vorwärts und beschädigte mit der Baggerschaufel eine Seitenscheibe an einem vorfahrtsberechtigten Omnibus.

Mittwoch, 10. Juli 2019

Heinz Strohmaier

Der Bus kam aus Richtung Stuifenhalle . Die Baggerschaufel riss ein Loch in den Bus. Alle fünf Businsassen blieben zum Glück unverletzt. An dem Omnibus entstand ein Sachschaden von rundEuro.

