Geschäftsführer Holger Hadek verlässt den VfR Aalen

Nach elf Jahren verlässt der Geschäftsführer des VfR Aalen, Holger Hadek, den Verein zum 31 . September dieses Jahres auf eigenen Wunsch.

„Nach über einem Jahrzehnt in unterschiedlichen Funktionen und Zuständigkeiten, sowie sehr intensiven und ereignisreichen Jahre beimAalen habe ich mich dazu entschieden, einen neuen beruflichen Weg zu gehen. Dieser wird in die private Wirtschaft innerhalb der Region Ostalb führen“, so Hadek nach der Bekanntmachung. Und weiter: „Ich hatte eine spannende und schöne Zeit beimAalen, durfte tolle Menschen kennen lernen, konnte viele Erfahrungen machen und viele schöne Ereignisse erleben, wofür ich dem Verein sehr dankbar bin. Ich freue mich auf die verbleibende Zeit und möchte mithelfen, den Übergang in die Regionalliga und die Übergabe meiner Aufgaben bestmöglich und geordnet mitzugestalten.“Der Weggang Hadeks reißt beimnun natürlich ein großes Loch. „Wir bedauern den Entschluss von Holger Hadek sehr und bedanken uns für sein überdurchschnittliches Engagement und seine Arbeit für denAalen. Er hat in über einem Jahrzehnt viele Höhen und Tiefen des Vereins mitgemacht und auch in herausfordernden Zeiten hervorragende Arbeit geleistet“, sagt Aalens Präsidiumssprecher Roland Vogt. „Holger Hadek wird uns aber nicht nur als Geschäftsführer fehlen, sondern auch als Mensch, den wir alle im Verein sehr schätzen. Wir sind sehr froh darüber, dass er einen späteren Zeitpunkt für seinen Austritt aus dem Verein gewählt hat, um mit uns noch den Übergang mitzugestalten und uns Zeit für die Nachbesetzung zu schaffen“, so Vogt weiter.

