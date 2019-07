Vandalen am Badesee in Plüderhausen

Galerie (1 Bild)

Vandalen sind zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 8 : 30 Uhr in einen Kiosk in Plüderhausen eingebrochen. Sie beschädigten dabei den Kiosk am Badesee in der Wilhelm-​Bahmüller-​Straße.

Mittwoch, 10. Juli 2019

Heinz Strohmaier

22 Sekunden Lesedauer



2000

Zum einen beschmierten sie den Kiosk mit zahlreichen Tags. Auch ein Stromverteilerkasten wurde aus der Verankerung gerissen und beschmiert. Die Täter versuchten auch sich durch die Holzvertäfelung Zugang zum Inneren des Kiosks zu verschaffen. Ins Innere des Kiosks schafften es die Vandalen vermutlich durch Übersteigen eines Zauns. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf rundEuro.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

230 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 63