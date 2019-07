An diesem Wochenende startet der 13 . Mühli-​Cup beim TSV Heubach

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Am kommenden Wochenende findet in Heubach das allseits beliebte Jugendturnier des TSV Heubach statt. An diesen zwei Tagen begrüßt der TSV Heubach knapp 50 Teams aus drei Altersklassen zum bereits 13 . Mühli-​Cup.

Donnerstag, 11. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

30 Sekunden Lesedauer



10

VfB

Die E-​Junioren werden am Samstag gegenUhr das Fußballwochenende auf dem Sportplatz in der Mögglinger Straße eröffnen, gefolgt von den Bambini. Der gesamte Sonntag steht dann im Fokus der F-​Junioren.Highlight am Sonntag wird der Besuch des–Maskottchens Fritzle, das gemeinsam mit Eltern und Betreuern die Kinder anfeuern wird und auch für Autogramme zur Verfügung steht. Am ganzen Wochenende ist für Spaß und Verpflegung sehr gut gesorgt. Erneut wird eine Hüpfburg für die Zeit zwischen den Spielen bereitstehen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

189 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 74