Fußball: Normannia Gmünd siegt beim Göppinger SV mit 2:0

Sein erstes Testspiel in dieser Sommervorbereitung hat Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd beim Oberligisten und letztjährigem Konkurrenten Göppinger SV mit 2 : 0 gewonnen. „Es ist das erste Mal, dass wir in Göppingen gewonnen haben“, freute sich Normannias Spielleiter Claus-​Jörg Krischke, wenngleich es nur ein erster Test gewesen ist.

Vor allem für Normannias Neuzugang Iurii Kostiukov ist es dennoch eine besondere Partie gewesen, ging es schließlich gegen seine alten Mannschaftskameraden der vergangenen Saison. Als Sechser in einer Art Raute im Mittelfeld sorgte er für die nötige Sicherheit im Normannia-​Spiel und hat überMinuten lang mächtig Gas gegeben. Ebenfalls in der Startaufstellung fanden sich Dario Nikolic, Anthony Coppola sowie Alexander Aschauer als weitere Neuzugänge wieder.Doch es war ein alter Bekannter, der für die Gmünder Führung sorgte. Andreas Mayer tankte sich in der Spitze klug durch und schloss zumfür die Mannschaft von Holger Traub ab. Fabian Kianpour vergab in der Folge noch eine Großchance, ebenso wie Marvin Gnaase und noch einmal Mayer. Zur Pause wechselte Trainer Traub gleich sechsmal aus, dem Spielfluss seiner Mannschaft tat dies jedoch keinen Abbruch. Nach einer schönen Hereingabe des aufgerückten Simon Fröhlich markierte Ricardo Dias Matos per Direktabnahme das.). Mit diesem Test war man beimzufrieden, möchte ihn aber nicht überbewerten.: Ellermann (. Bozic) – Fröhlich (. Toscano), Lämmle, Nicolic, Iatan (. Glück), Kotiukov – Kianpour (. Seltenreich), Gnaase, Coppola (. Dias Matos) – Aschauer (. Bauer), Mayer (. Kolb). Tore:Mayer (.),Dias Matos (.)

