Geschichtswanderung zum Wäscherschloss

Galerie (1 Bild)

Foto: Schmiedt

Wanderführer Johannes Schmiedt aus Lorch bietet am Sonntag, 14 . Juli, eine Geschichtswanderung zum Wäscherschlösschen und kleinem Prozessionszug von Oberkirneck zum Wegkreuz auf der Gemarkungsgrenze Lorch/​Wäschenbeuren an. Start ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Muckensee.

Samstag, 13. Juli 2019

Heinz Strohmaier

42 Sekunden Lesedauer



1512

1989

15

10

11

30

14

30

10

Am Wegkreuz gibt es Gregorianische Gesänge aus den Lorcher Chorbüchern vonmit der Schola Cantorum Lorchensis unter der Leitung von Bernhard Theinert. Solche Wegkreuze sind hauptsächlich in den überwiegend katholischen Gegenden üblich. Aufgestellt wurde dieses schöne überdachte Holzkruzifixvon der Familie Manfred Weiler in Mutlangen. Die Wanderung führt vorbei am Eberhard Stein und am Sühnekreuz vom. Jh. Dort wo solche Kreuze stehen ist ein Totschlag geschehen. Beginn der Wanderung umUhr. Prozessionsaufstellung umUhr am Ausgang Oberkirneck Richtung Wäscherschloss. Wer nicht mit wandert, kann mit dem Pkw nach Oberkirneck fahren und sich dort dem kleinen Prozessionsmarsch bis zum Wegkreuz anschließen. Die Wandergruppe marschiert danach weiter zum Wäscherschloss, hinunter zum Beutental und zum Waldkaffee Muckensee. Dort Einkehr gegenUhr zum gemütlichen Ausklang. Die Wanderstrecke istkm lang.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

99 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 69