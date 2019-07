Kreislandfrauentag auf der Remsparkbühne

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Auf der Remsparkbühne fand am Samstag auf Einladung der Kreislandfrauen der diesjährige Kreislandfrauentag statt, unter anderem mit einem musikalischen Programm mit Rock, Charme, Humor und Frauenpower von Cornelia Schönwald.

Samstag, 13. Juli 2019

Gerhard Nesper

34 Sekunden Lesedauer



20

2000

53

000

Schon immer sei es das Anliegen der Landfrauenvereine, so Doris Kurz, die Vernetzung, die Gremienarbeit und die Bildungsarbeit für alle Frauen im ländlichen Raum zu organisieren sowie neue Ideen zu suchen und umzusetzen. Viel Beifall erhielt sie für ein Zitat von der Schriftstellerin Marie von Ebner Eschenbach „Man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch ertragen kann“. Dann stellte sie den Kreisverband mitOrtsvereinen und rundMitgliedern und den Frauenverband Württemberg-​Baden mitFrauen vor. Aufgabe sei es, sich der aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Themen anzunehmen. Mehr über das Programm und die Grußworte von OB Arnold steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

154 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58