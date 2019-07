Staffeln der LG Staufen sprinten zur DM-​Norm

Foto: LG Staufen

Viele Titel hat die Jugend U 20 der LG Staufen bei den Leichtathletik-​Kreismeisterschaften in Hüttlingen sammeln können.

Samstag, 13. Juli 2019

Alex Vogt

Die Staffeln der weiblichen (Lea Zimmerhackel, Leona Grimm, Leonie Schubert und Josefine Schäkel) und männlichen Jugend (Julian Abele, Marco Kuhn, Lukas Bader und Darlinton Osunboh) überzeugten mit der Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm.

Julian Abele startete mit einer neuen persönlichen Bestleistung über 100 Meter in den Wettbewerb. In 11 , 58 Sekunden sicherte er sich einen Kreismeistertitel. Marco Kuhn zeigte auf der ungeliebten Innenbahn ein furioses Rennen und überquerte nach 200 Metern die Ziellinie in schnellen 22 , 83 Sekunden. Damit sicherte er sich die Meisterschaft. Sein Vereinskamerad Abele landete auf Rang zwei. Einen weiteren Titel für die LG Staufen holte Nils Fleischer über 800 Meter. Er zeigte über die erste Rennhälfte ein gutes Tempo, konnte dies jedoch nicht bis zum Zieleinlauf halten und war daher nicht ganz zufrieden mit seiner Zeit.







Beitrag teilen



