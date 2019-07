750 -​jähriges Jubiläum in Straßdorf

Galerie (18 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Cyriakus Kirche, zelebriert von Pfarrer Andreas Braun, Vikar Kevin Simon und Pastoralreferentin Sonja Kübler und musikalisch umrahmt vom Liederkranz Straßdorf mit seinem Leiter Jens Ellinger, dem evangelischen und katholischen Kirchenchor mit Annette Werner und Julia Berkenhoff, sowie der Bläserklasse des Musikvereins und der Römerschule mit den Verantwortlichen Heinz Irtenkauf und Friederike Klammer, startete Straßdorf am Sonntag Vormittag ins 750 -​jährige Dorfjubiläum.

Sonntag, 14. Juli 2019

Gerhard Nesper

50 Sekunden Lesedauer



DRK

Nach dem Gottesdienst marschierten die Festteilnehmer und die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine zum Festzelt, wo sie mit einem Platzkonzert des Musikvereins Straßdorf unter der Leitung von Martin Pabst empfangen wurden. Nach einem Lied gesungen vom Liederkranz begrüßte Ortschafts– und Stadtrat Christian Baron im Festzelt die Gäste, darunter Landrat Klaus Pavel, Oberbürgermeister Richard Arnold, Bürgermeister Michael Rembold aus Waldstetten, die Ortsvorsteherinnen aus Wißgoldingen und Bettringen, Ingrid Banzhaf und Brigitte Weiß, die Ortsvorsteher aus Deinbach, Lindach und Degenfeld, Gerhard Maier, Klaus-​Peter Funk und Hans-​Peter Wanasek, vomBruno Bieser und Steffen Alt, den ehemaligen Ortsvorsteher aus Rechberg, Karl Weber, Stadträtin Sigrid Heusel, sowie Vereinsvorstände, Sponsoren und andere Persönlichkeiten.Was die Grußwortredner sagten und was rund um die Krone alles geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Straßdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

140 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 22