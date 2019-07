Gartenfest der Waldstetter Feuerwehr

Fotos: Gerhard Nesper

Einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat das traditionelle zweitägige Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr in Waldstetten.

Sonntag, 14. Juli 2019

Gerhard Nesper

22 Sekunden Lesedauer



120

Auch in diesem Jahr starteten die Floriansjünger am Samstag Nachmittag rund ums Feuerwehrhaus mit dem gemütlichen Beisammensein, bei dem den Gästen Steaks, allerlei Grillgut, Käse-​, Schmalz– und Schittlauchbrot, Kartoffelsalat und Wurstsalat sowie frische Getränke angeboten und serviert wurden. Über die beiden Tage waren rundHelferinnen und Helfer der Feuerwehr in drei Schichten im Einsatz, um die zahlreichen Gäste zu bewirten. Wie die Übung der Jugendfeuerwehr ablief steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

