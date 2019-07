Wer will an der Wave 2019 teilnehmen?

Galerie (1 Bild)

Vom 13 . bis 21 . September führt die Wave Germany 2019 rund 1600 Kilometer quer durch Deutschland. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Rallye ist immer ausgebucht. Allerdings haben zwei Leserinnen oder Leser der Rems-​Zeitung noch die Möglichkeit, einen Startplatz zu ergattern, den die Stadtwerke Gmünd mit ihren zwei Elektro-​Fahrzeugen bereits gebucht haben.

Sonntag, 14. Juli 2019

Heinz Strohmaier

1 Minute 55 Sekunden Lesedauer



2019

15

64

13

2019

19

1600

31

Die WaveTrophy Switzerlandist gerade erfolgreich zu Ende gegangen. Die Wave Trophy ist die größte rollende E-​Mobil-​Veranstaltung der Welt und war am. Juni in Reinach bei Basel gestartet.Teams haben ein abwechslungsreiches Programm erlebt – mit atemberaubenden Landschaften und interessanten Stops in malerischen Städten und bei interessanten Unternehmen.Die Wave ist eine Plattform für alle, die die Elektromobilität vorwärtsbringen und dabei viel Spaß haben wollen in einer einzigartigen Community. Denn bei der Wave steht die Gemeinsamkeit im Vordergrund. Gemeinsam starten, gemeinsame Besichtigungen und am Abend noch gemeinsam diskutieren, zusammensitzen und fachsimpeln.Am. Septemberstartet nun die die Wave Germany. Die Strecke führt in acht Tagen von Dortmund nach Sinzig, via Mosel und die Weinstraße nach Mannheim und Kirchzarten, dann über den Schwarzwald nach Biberach, schließlich an die BUGA nach Heilbronn und von dort via Isny und die Alpen nach Erlangen. Dazwischen liegen Stopps in vielen malerischen Städten – auch in Schwäbisch Gmünd am. September — und bei interessanten Unternehmen. Landschaftliche Highlights sind die Strecken entlang der Mosel, über den Schwarzwald und über das Allgäu und die Alpen. Jeden Tag werden mehrere Städte angefahren und besichtigt.Die Stadtwerke Gmünd bieten zwei Fahrer/​innen die Möglichkeit an, die Wave Germany mitzufahren, und zwar kostenlos. Das lokale Versorgungsunternehmen stellt das Elektro-​Auto (E-​Golf), trägt die Übernachtungskosten und gibt noch ein Taschengeld mit auf die Reise!Allerdings sind dafür einige Voraussetzungen notwendig: Neben dem Spaß an der Teilnahme an der Wave-​Trophy und der Affinität zur E-​Mobilität sollte man natürlich auch gesundheitlich in der Lage sein, dieKilometer in den neun Tagen fahren zu können. Der Besitz eines Führerscheins dazu ist selbstverständlich und man sollte aus dem Raum Gmünd stammen.Darüber hinaus muss eine weitere wichtige Aufgabe erfüllen sein: Sie sind in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram aktiv unterwegs, können Beiträge – wie beispielsweise zur E-​Mobilität – verfassen und somit ständig über die Wave Trophy mit Bildern und Texten berichten. Ein eigener Blog wäre die ideale Voraussetzung, denn die Gmünder Stadtwerke wollen damit dokumentieren, dass es Freude macht, mit einem Elektro-​Auto durch Deutschland zu fahren.Bewerben kann man sich unterpressestelle@​stwgd.​deEs wäre schön, wenn jede/​r Bewerber/​in noch ein bisschen etwas über sich schreibt (zum Beispiel Alter, Beruf und Hobbies oder auch Langstreckenerfahrung) und vielleicht sogar ein Bild beifügt (am oder im eigenen Auto?)Bewerbungsschluss ist dann am. Juli. Unter den eingegangenen Bewerbungen entscheiden die Stadtwerke, an wen sie die zwei Startplätze vergeben.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

296 Aufrufe

10 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 61