Falsch geparkt und zugeparkt

Als ein 25 -​Jähriger seinen Pkw am Sonntag gegen 18 Uhr in Schwäbisch Gmünd auf seinem als Privatparkplatz gekennzeichneten Stellplatz abstellen wollte, stellte er fest, dass auf dem Parkplatz ein Pkw Kia abgestellt war. Der 25 -​Jährige stellte seinen Pkw daraufhin absichtlich hinter dem Fahrzeug ab.

Montag, 15. Juli 2019

Heinz Strohmaier

Nachdem derJahre alte Besitzer des Kia zum Parkplatz zurückkehrte, kam es zwischen den beiden Männern zunächst zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf packte der-​Jährige den-​Jährigen am Kragen und schlug ihn mit der Hand in Gesicht.Auch ein Bekannter des Angreifers kam hinzu und schlug mehrfach mit der Faust zu. Der-​Jährige erlitt hierbei vermutlich einen Nasenbeinbruch. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich mehrere Personen am Ort des Geschehens eingefunden, die sich allesamt mit dem-​Jährigen solidarisierten und sich auch in die polizeilichen Maßnahmen einmischten und störten. Der-​Jährige selbst verhielt sich äußerst aggressiv und störte die Befragung des-​Jährigen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

