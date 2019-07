MHD Schwäbisch Gmünd: Malteser-​Meile am Sonntag im Rahmen der Remstal Gartenschau

Der Malteser Hilfsdienst hat eine großartige christliche Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Einen modernernen Ableger gibt es auch in der Stauferstadt Gmünd.

Am kommenden Sonntag wird die Stauferstadt im Rahmen der Remstal Gartenschau ganz im Zeichen eines großen Aktions– und Informationstags des Malteser Hilfsdienstes stehen. Zahlreiche Fachgruppen der sowohl regional als auch weltweit engaierten Hilfsorganisation werden sich im Rahmen der Malteser-​Meile präsentieren. Ein tolles Programm wartet auf Bürger und Besucher der Gartenschau. Ausführliche Vorankündigung dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung und auch in den kommenden Tagen.

