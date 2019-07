Sportwochenende des FC Bargau mit der Premiere der „Kleeblattrunde“

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Kessler

Zum 22 . Mal hat der FC Bargau sein Sportwochenende veranstaltet. Traditionell war neben Fußball in unterschiedlichen Altersklassen auch Beachvolleyball geboten. Und erstmals Radsport mit der aus vier Schleifen bestehenden „Kleeblattrunde“, deren Premiere trotz Regen Lust auf eine Wiederholung im nächsten Jahr machte.

Welche Mannschaften sich bei den Fußball– und Beachvolleyballturnieren durchsetzen konnten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 15 . Juli.



„Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt“, hatte sich Marko Lukoschek im Vorfeld der erstmals ausgetragenen „Kleeblattrundde“ geäußert. Doch dieser Wunsch des Vorsitzenden der Radsportabteilung desBargau ging am vergangenen Samstag nicht in Erfüllung. Stattdessen war es eine verregnete Premiere mit einer geringeren Teilnehmerzahl als erwartet. „Das ist natürlich klar, dass sich bei diesem Wetter einige Hobbyfahrer gegen eine Teilnahme entschieden haben“, zeigte sich Lukoschek verständnisvoll. Mit den immerhinhartgesottenen Startern, die auf den vier frei wählbaren Strecken mit einer Gesamtlänge von knappKilometern unterwegs waren, war er ob der widrigen äußeren Bedingungen nicht unzufrieden. „Das ist in Ordnung. Viel wichtiger ist für uns das positive Feedback, das wir von den einzelnen Teilnehmern bekommen haben. Das bestärkt uns darin, diese Veranstaltung zu etablieren“, so Lukoschek, der prompt ankündigte, dass auch im nächsten Jahr das Sportwochenende mit der „Kleeblattrunde“ steigen wird.

