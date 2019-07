Verkehrsbehinderungen auf der B 29

Wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt, werden auf der B 29 in Höhe Böbingen am Mittwoch, 17 . Juli, dringend notwendige Fahrbahnausbesserungsarbeiten durchgeführt. Deshalb bleibt die Ampelanlage von 8 : 30 Uhr bis 15 : 30 Uhr abgeschaltet.

Montag, 15. Juli 2019

Der Verkehr wird in dieser Zeit mit Hilfe einer Baustellenampel halbseitig an der Baustelle vorbei geführt. Hierdurch ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ein Abfahren von der Bin beide Richtungen von Böbingen ist möglich, sodass die Remstal Gartenschau über die Bangefahren werden kann. Ein Auffahren auf die Bist in Böbingen jedoch nur über die Bahnhofstraße möglich.

