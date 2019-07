EKM: Film– und Vokalkunst mit Company of Music

Beim Künstlergespräch bereits sprang ins Auge, wie sehr EKM –Intendant Klaus Stemmler sich auf diesen Tag gefreut hatte: Johannes Hiemetsberger, seit Jahren Stemmler freundschaftlich verbunden, war endlich nicht nur mit seiner Company of Music aus Wien zu Gast, er sorgte zugleich für eine einzigartige Premiere des Festivals im 31 . Jahrgang.

Dienstag, 16. Juli 2019

Nicole Beuther

Zu „Homo sapiens“ (der weise Mensch), dem erst 2016 entstandenen Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter, sollte er mit seinem Vokalensemble der Spitzenklasse ein ganz seltenes Projekt verwirklichen, dem Film zeitgenössische Chormusik live beizusteuern.





