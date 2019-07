Remstal Gartenschau: Es geht den nächsten Höhepunkten entgegen

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Remstal Gartenschau steht unter anderem in Schwäbisch Gmünd vor ihrem sogenannten Bergfest. Dieses beschreibt den Mittel– und Höhepunkt des Geschehens. Aber danach, so wurde am Dienstag bei gleich zwei Pressegesprächen versichert, geht’s nicht bergab. Starke Programm-​Gipfel dürften alleine in Gmünd in den nächsten Wochen tausende Besucher anlocken.

Dienstag, 16. Juli 2019

Heino Schütte

39 Sekunden Lesedauer



&

GmbH

16

Die Gartenschau-​Macher der Stauferstadt hatten am Dienstag zu einem Ausblick und einer ersten Zwischenbilanz zur mehrfachen Pressekonferenz ans „Weinfass“ in den Remspark eingeladen. Dieses war zwar geschlossen, es gab nur Sauren Sprudel, doch vor allem Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadt Schwäbisch Gmünd und Geschäftsführer der TouristikMarketingließ mit seiner Zwischenbilanz und stellvertretend für alleteilnehmenden Remstal-​Kommunen sozusagen die Sektkorken knallen: Diese Gartenschau „ist der Hammer“, auch bezüglich des nach wie vor anhaltenden Verkaufs von Dauerkarten. Mehr zum Thema und zu den nun bevorstehenden Highlights wie Festival-​Wochenende und barocke Woche im Remspark am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

74 Aufrufe

30 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 43