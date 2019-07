Aus der Nachbarschaft: Auto brennt — 85000 Euro Sachschaden

Am Mittwoch gegen 9 . 30 Uhr fing auf einem Parkdeck in Waiblingen in der Straße Innere Weidach aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw der Marke Daimler Feuer.

Mittwoch, 17. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Durch die Flammen wurden auch zwei neben dem Daimler geparkte Pkw beschädigt. Die Feuerwehr Waiblingen war mit starken Kräften im Einsatz. Neben Beschädigungen am Gebäude beläuft sich der Sachschaden an den Pkw auf insgesamt etwa 85 000 Euro. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

