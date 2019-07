Er wollte nicht Liebe, sondern Geld

Ein 16 -​Jähriger wurde am Dienstag nach einer versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft genommen. Er hatte in einem Etablissement in Aalen eine 57 -​Jährige mit dem Messer bedroht.

Mittwoch, 17. Juli 2019

Heinz Strohmaier

16

Der-​Jährige begab sich am Dienstagabend in Aalen in ein Etablissement und täuschte gegenUhr einer-​Jährigen vor, Leistungen in Anspruch nehmen zu wollen. Doch er wollte offenbar keine Liebe: Im Zimmer bedrohte er plötzlich die Geschädigte mit einem Messer und forderte Bargeld. Dem Opfer gelang es jedoch das Zimmer zu verlassen und Hilfe zu holen. Der Tatverdächtige flüchtet anschließend. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung festgenommen werden. Gegen seine Festnahme wehrte er sich und leistete Widerstand. Zudem beleidigte er die Polizisten. Der wegen Eigentumsdelikten vorbestrafte Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der-​jährige Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

