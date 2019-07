Gmünder Gemeinderat: Abschiedssitzung mit viel Stolz, Wehmut und Dankbarkeit

Das war soeben (Mittwochabend) im Gmünder Rathaus eine Gemeinderatssitzung der ganz großen Gefühle. Es gab eine Vielzahl von Ehrungen und die Verabschiedung einer ganzen Reihe von kommunalpolitischen Persönlichkeiten, welche die Stadt und auch die Stadtteile zum Teil sogar über Jahrzehnte hinweg geprägt und voramgebracht haben.

Einen solchen Einschnitt hat es noch nie gegeben:der bislangRatsmitglieder der Stauferstadt räumen ihren Platz, entweder weil sie nicht mehr kandidiert hatten oder weil das Votum der Wähler bei der Kommunalwahl im Mai eben anders ausfiel. Feierlich und ehrenvoll brachte Oberbürgermeister Richard Arnold zum Ausdruck, wie der alte Gemeinderat unglaublich viel geleistet habe, um das Fenster für eine gute Zukunft der Stadt zu öffnen. Er erinnerte an die gewaltigen und glücklichen Herausforderungen „von Gartenschau zu Gartenschau“, sowohl mit einem baulichen als auch mit einem sozial-​inhaltlichen Stadtumbau. Sichtbarstes Ergebnis: Die Einwohnerzahl wachse kontinuierlich. Schwäbisch Gmünd befinde sich auf einem Erfolgskurs wie nie zuvor. Richard Arnold nahm sich viel Zeit, um mit sehr persönlichen Worten für das kommunalpolitische Miteinander und auch für manch scharfe und dennoch gute Diskussionen zu bedanken. Unser Bild zeigt sowohl die vielen verabschiedeten Ratsmitglieder als auch jene Geehrten (Jubilare), die weiterhin dem Gmünder Bürgerparlament angehören werden. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

