Leistung der ausscheidenden Stadträte in Heubach gewürdigt

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Ein von Künstler Heiner Lucas signierter Kunstdruck als Geschenk für ausscheidende Stadträte in Heubach symbolisierte die Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik. Als neuer erster Stellvertreter des Bürgermeisters wurde Karl Grötzinger gewählt. Weitere Stellvertreter sind Gerhard Kuhn und Julia Gaiser.

Mittwoch, 17. Juli 2019

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Das Gremium hat laut Bürgermeister darüber hinaus Themen angepackt, die in der Bevölkerung keineswegs unumstritten waren. Im Einzelnen würdigte Brütting dann die ausscheidenden Stadträte/​-​rätinnen.





Mehr über diese konstituierende Sitzung steht am 17 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Bürgermeister Frederick Brütting würdigte die Leistung des Gemeinderats in der nun zu Ende gegangenen fünfjährigen Amtszeit. Als Beispiele dafür, was man in dieser Zeit so alles gemeinsam auf den Weg gebracht habe, nannte er die Sanierung des Rosenstein-​Gymnasiums, die noch laufende Sanierung der Heubach Stadthalle sowie den nun beginnenden Umbau der Mehrzweckhalle in Lautern. Erwähnt wurden von Brütting auch die gelungene Nachnutzung des Triumph-​Areals in der Mögglinger Straße sowie die Neugestaltung der Gmünder Straße.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

108 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 69