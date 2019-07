Marvin Engel ist ein starker Optiker

Foto: Hinderberger

Marvin Engel ( 25 ) aus Schwäbisch Gmünd ist Optiker und kann nicht nur Brillen anpassen und die Kunden gut beraten. Seine Leidenschaft sind schwere Gewichte. Und zwar sehr schwere Gewichte.

Mittwoch, 17. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Hier stehen die drei Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben im Fokus. Erst kürzlich fanden die Irish Open in Dublin (Irland) statt, bei denen Engel antrat. Dieser Wettkampf war zeitgleich auch der Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres. Die vergangenen Wochen vor dem Wettkampf hatte sich Engel in der Rumpelkammer in Mögglingen akribisch, mit unzähligen Trainingseinheiten, auf diesen Wettkampf vorbereitet. (Text: Jörg Hinderberger)







Marvin Engel ist ein sogenannter Powerlifter. Der-​Jährige trainiert seit zehn Jahren und hat seine Passion im Powerlifting (auch Kraftdreikampf genannt) gefunden.

