Mögglinger Reitturnier diesmal auch mit Bull-​Riding-​Contest

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Kessler

Am vergangenen Wochenende sind Top-​Reiter aus der Region auf Anlage in Mögglingen um den Sieg geritten. Klein und Groß haben in verschiedenen Prüfungen um gute Platzierungen gekämpft – und am Abend stand dann noch das Bullenreiten auf dem Programm.

Mittwoch, 17. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

31 Sekunden Lesedauer



Das Wetter spielte mit und so konnten die freiwilligen Helfer für sehr gute Bedingungen für Reiter und Pferd sorgen. Zur Jux-​Stafette am Nachmittag waren viele Mögglinger Bürger und Gäste aus der Umgebung vor Ort. Gewonnen hat diese Prüfung die Mögglinger Stafette „Bauer sucht Pferd“ mit Nina Klotzbücher, Corinna König und Henri Dickenherr. Am Samstagabend fand dann der erste Bull-​Riding-​Contest, mit 16 gemeldeten Mannschaften statt. Vier Reiter jeder Mannschaft stellten ihr Können unter Beweis.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch.



