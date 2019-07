SV Gmünd: Fünf Titel in der offenen Klasse

Fünf Titel in der offenen Klasse und insgesamt 21 Goldmedaillen in den Altersklassenwertungen: Mit der sportlichen Ausbeute seiner Mädchen und Jungen der Leistungsgruppe I bei den württembergischen Jahrgangsmeisterschaften im Bud-​Spencer-​Bad kann der Trainer des Schwimmvereins Schwäbisch Gmünd, Patrick Engel, durchaus zufrieden sein.

Die zwei weiteren Titel holten die Brüder Dalferth. Philipp ( 18 ) war über 200 Meter Freistil ( 1 : 58 , 94 ) in der offenen Klasse und Juniorenwertung nicht zu schlagen. Bei den Junioren gewann er die 400 Meter Freistil, wurde Zweiter über 100 Meter Rücken und Dritter über 100 Meter Freistil ( 54 , 14 ), die er im Finale als Sechster beendete. Patrick ( 20 ) siegte über 50 Meter Rücken souverän in 27 , 94 Sekunden. Über 100 Meter Schmetterling verfehlte er als Zweiter in 58 , 57 Sekunden nur knapp den ersten Platz.





Getrübt wurde die gute Laune des Gmünder Cheftrainers allerdings beträchtlich, weil er ab sofort auf drei Topschwimmer verzichten muss. Noah Bez (), der fünf Vereinsrekorde hält, hat seine Karriere beendet, da er im Olympiastützpunkt in Heidelberg nicht mehr trainieren kann. Sein Coach und Stützpunktleiter Sander Ganzevles ist nach Australien ausgewandert und die beiden Trainer des SV Nikar, Michael Spiekermann und Uta Brandl, lassen keine auswärtigen Schwimmer ins Bad.Aus demselben Grund hat sich Kraulschwimmer Noah Hermann wieder seinem Heimatverein in Biel in der Schweiz angeschlossen. Zu allem Übel steht auch fest, dass Rückenspezialist Patrick Dalferth () im August zur SSG Max Ritter Saarbrücken wechseln wird, weil er ansonsten an seinem Studienort Saarbrücken nicht mehr trainieren kann. „Mit Noah Bez hätten wir bei den Württembergischen mindestens drei Titel mehr geholt“, ist sich Patrick Engel sicher.Dafür überzeugten besonders Maximilian Forstenhäusler und Marc Schneider mit starken Leistungen. Forstenhäusler gewann das Finale überMeter Freistil inSekunden und schlug den Favoriten Fabian Schmid aus Ravensburg. Dieser verwies den Gmünder () überMeter Freistil auf Rang zwei. Seinen zweiten Titel holte sich Forstenhäusler überMeter Lagen (Minuten). Vizemeister wurde er überMeter Brust (), in den Finals überMeter undMeter Schmetterling reichte es jeweils nur wenige Minuten nach den Freistilendläufen nicht auf das Podest. Dafür war Forstenhäusler mitSekunden der Schnellste in der Gmünder-​Meter-​Freistilstaffel, die nach starkenMinuten demSindelfingen () und SV Waiblingen () keine Chance ließ. Patrick Dalferth (), Marc Schneider () und Philipp Dalferth () waren die weiteren Gmünder in dieser „Königsstaffel“.

