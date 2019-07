Gaslaster bleibt an einer B-​ 29 -​Brücke hängen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Gaslaster, als er in Remshalden mit dem Tank an einer Brücke hängen blieb. Es kam zu keiner Explosion.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



Am Donnerstag, gegenUhr, wollte der-​jährige Lenker eines Lkw mit Gastankaufbau zur Bfahren, nachdem er zuvor einen Teil seiner Gasladung in Remshalden ausgeliefert hatte. Da er ortsunkundig war, fuhr er von der Straße „Oberer Wasen“ in die Unterführung Richtung Rathausstraße unter der Bein und blieb mit dem deutlich zu hohen Aufbau hängen. Der Tank schlug aber nicht leck, und es trat kein Gas aus. An der Brücke entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Die Feuerwehr errichtete eine weiträumige Absperrung inklusive Feuerschutz. Zur Bergung wurde die BgegenUhr kurzfristig beidseitig gesperrt.

