Klettern: Nils Müller wird starker Vierter in Reutlingen

Foto: DAV

In Reutlingen fand am Samstag der erste Lead Wettkampf der Jugendcup-​Serie im Klettern statt. Die Zuschauer erlebten einen mitreißenden Wettkampf auf höchstem Niveau. Für den DAV Schwäbisch Gmünd gingen Tim-​Luka Schwab und Nils Müller bei den Junioren und Jakob Jacksteit, in der Jugend B/​C an den Start.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

In der ersten Qualifikationsroute wurde Fingerkraft, Technik und konsequentes Durchführen von komplexen Bewegungsabläufen abgeprüft. In einigen Passagen mussten die Griffe komplett durchgehangelt werden. Abgeschlossen wurde diese Kraftübung durch einen sehr weiten dynamischen Zug zu einem schlechten Seitgriff. Beim nächsten Zug mussten die Starter Körperspannung über eine Hook aufbauen, um den nächsten Griff zu erreichen. Diesen konnte Nils Müller nicht mehr auflösen und flog spektakulär aus der Wand. Die besten zehn Starter der jeweiligen Altersklasse zogen ins Finale ein.



Nils Müller konnte sich durch die Top-​Begehung (erster Platz) und einen siebten Platz in der Qualifikation einen Startplatz fürs Finale sichern. Tim-​Luka Schwab erreichte den 17 . Platz im Gesamtergebnis und verpasste nur knapp das Finale. Bei der Jugend B/​C wurde Jakob Jacksteit 38 . Bei einer Gesamtstarteranzahl von 106 Athleten über alle Altersklassen ein ordentliches Ergebnis. Die Finalrouten für die jeweiligen Starterklassen waren vom Start weg sehr athletisch und dynamisch geschraubt. Als Fünftplatzierter musste Müller in die Finalroute. Hier erreichte er nach Überklettern einer Sprungpassage und einer komplexen Untergriffsequenz den 39 . Wertungsgriff, bevor er sich von der Wand trennen musste. Diese Höhe reichte für den vierten Platz in der Gesamtwertung.

