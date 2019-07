Schwimmen: 18 Einzelmedaillen für den SVG-​Nachwuchs

Galerie (1 Bild)

Foto: SVG

Mit dem Gewinn von 18 Einzelmedaillen, verteilt auf vier erste, sechs zweite und acht dritte Plätze sind die B– und C-​Jugendlichen fast ebenso erfolgreich wie die Aktiven und Junioren bei den am vergangenen Wochenende im Gmünder Bad-​Spencer-​Bad ausgetragenen württembergischen Jahrgangsmeisterschaften gewesen.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Schneider präsentierte sich in bestechender Form. Am meisten begeisterte sie bei ihrem Sieg auf der angesprochenen 200 -​Meter-​Schmetterlingsstrecke. Hier verbesserte sie sich um mehr als fünf Sekunden auf 2 : 34 , 77 Minuten. Vizemeisterin wurde sie über 100 Meter







Den ausführlichen Bericht lesen Sie bei uns in der Freitagsausgabe.



Besonders erfreulich, dass sich die vier Einzelsiege auf vier Mädchen verteilen, was auf die Ausgeglichenheit des Teams schließen lässt.Besonders schwer tat sich Marie Fuchs mit der Kälte im und außerhalb des Wettkampfbeckens. Dennoch konnte sie in sechs ihrer sieben Rennen auf einen Medaillenrang schwimmen. Ihre beste Leistung waren dieMinuten überMeter Schmetterling, mit denen sie beim Jahrganggewann und sich zudem für den Endlauf der Aktiven qualifizierte. Im Finale steigerte sie sich auf einen neuen Altersklassenrekord vonMinuten. Jeweils dritte Plätze belegte sie überMeter Freistil (Min.) und Brust (Min.) und auf der langen-​Meter-​Bruststrecke inMinuten. Zwillingsschwester Paula ergatterte sich in fünf Rennen vier Medaillen. DieMeter Rücken konnte sie in neuer Bestzeit vonSekunden gewinnen, während sie in den weiteren Rückenrennen überundMeter jeweils knapp hinter ihrer Dauerrivalin Maya Werner (SV Bietigheim) Zweite wurde. ÜberMeter Schmetterling unterlag sie ihrer Vereinskollegin Ida Schneider, wurde inMinuten Zweite.

