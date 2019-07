TSB Gmünd gewinnt Testspiel mit 32 : 29

Foto: Kessler

Es ist ein munteres Testspiel gewesen zwischen den Oberliga-​Handballern des TSB Gmünd und dem TSV Alfdorf/​Lorch in der Gmünder Großsporthalle. Die Gastgeber konnten sich nach recht ausgeglichenen 60 Minuten am Ende mit 32 : 29 ( 15 : 14 ) behaupten.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Alex Vogt

Doch es hätte an diesem Donnerstagabend durchaus auch in die andere Richtung gehen können. Denn fünf Minuten vor Schluss war beim Stand von 28 : 28 noch kein Sieger absehbar. „Danach haben wir uns dann leider drei technische Fehler geleistet“, sagte der neue Trainer des TSV Alfdorf/​Lorch, Almir Mekic, nach dem Spiel. „Das war entscheidend. Für uns war mehr drin. Aber wie so oft entscheiden dann Kleinigkeiten“, so Mekic weiter.



Der TSB Gmünd konnte mit drei Treffern in Folge durch Yannik Leichs ( 2 ) und Neuzugang Aleksa Djokic alles klar machen, letztlich siegte der Oberliga-​Aufsteiger nicht unverdient mit 32 : 29 .





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19 . Juli.



